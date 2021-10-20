Öztürk: Böyle çirkin bir yaklaşımı asla doğru bulmuyorum

Cüneyt Oruç’a konuşan Öztürk, Başbakan’ın Saner’i hedef alan kaset skandalı hakkında açıklamalarda bulundu.

Seçime günler kala böyle bir görüntünün gündeme gelmesini seçime yönelik bir hamle olarak değerlendiren Öztürk; “Herkesin ailesi, eşi, dostu var. Böyle çirkin bir yaklaşımı asla doğru bulmuyorum” dedi.

Her insanın yanlışları olabileceğine vurgu yapan UBP’li vekil, bir yanlışı bütün kamuoyunun bilgisine sunmadan önce bunun ahlaki yanının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. “Herkesin özel hayatı var. Siyaseti ile ilgili bir sıkıntı var ise dile getirilebilir ama böyle belden aşağı vurmayı doğru bulduğumu söyleyemem” diyen Öztürk, yaşanan olayı kınadığını belirtti.

KAYNAK: STAR KIBRIS