GÜNDEM KIBRIS

Ülkemizde üniversitelerde eğitim kalitesinin her geçen gün arttığını söyleyen Öztürkler, “Bakanlar Kurulu kararlarıyla bu öğrencilerin adaya gelişleri sağlandıktan sonra, eğitimin seyreltilmiş şekilde yapılması için karar üretilmiştir. Şu an ülkemizde 21 tane aktif üniversite var. Şu an bu üniversitelerimizin dengeleri oturmuştur. Bu üniversitelerin 19’u YÖK onayını almıştır. Şu an bu üniversitelerimiz de gerekli girişimlerini sürdürüyorlardır” dedi.