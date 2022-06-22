Öztürkler, yangın bölgesini inceledi!

Bakan Öztürkler, burada dün öğle saatlerinde Afet Durum Komitesinin hızlıca kurulduğunu, oluşturulan kriz masası ile yangınla mücadelede akşam saatlerinde kısmen başarı sağlandığını fakat gece rüzgârın şiddetini artırması ile yangının çok geniş bir alana yayıldığını ifade etti.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’dan bölgedeki son durum hakkında da bilgi alan Öztürkler, “Dün öğlen saatlerinde Mersinlik Köyü civarında başlayan yangının rüzgârın etkisiyle dün gece yeniden şiddetini artırarak yayıldığını üzülerek görüyoruz. Çok çok üzgünüz... İklim Değişikliği ve sıcakların etkisiyle bu yıl yaz aylarına maalesef üzücü iki büyük yangınla başladık. Milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak, gelecek nesillerin nefes alması için sahip çıkmak adına herkesin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bu görev hepimizindir” dedi.

Öztürkler, “Burada İtfaiye Ekipleri, Askerimiz, Sivil Savunma Teşkilatımız, kaymakamlığımız, belediye personelimiz, muhtarlarımız ve bölge halkımızın insanüstü gayretlerine teşekkür ediyor, tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum”. dedi.