Özyiğit çocukları ağırladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 21’ncisi düzenlenen “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılmak üzere Türkiye, Finlandiya, Litvanya, Makedonya, Polonya ve Rusya’dan KKTC’ye gelen çocukları Bakanlıkta ağırladı.

İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik başkanlığındaki heyette yer alan çocuklar, ziyarette, Bakan Özyiğit’e ülkelerine özgü çeşitli hediyeler sunarken, Bakan Özyiğit de çocuklara birer okul çantası takdim etti.

Kabulde yaptığı konuşmada tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Özyiğit, çocuklara katılacakları etkinliklerin keyfini çıkarmalarını diledi, KKTC’de geçirecekleri günlerde güzellikleri paylaşmalarını, güzel arkadaşlıklar kurmalarını diledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli ve anlamlı günü çocuklara armağan ettiğini anımsatan Özyiğit, ülkemizde ve Dünya’da kalıcı barışın egemen kılınması ve tüm çocukların barış içinde, kardeşçe yaşayacağı bir ortamın yaratılması için uğraş verdiklerini, en temel görev ve sorumluluklarının başında bunun geldiğini vurguladı.(BRT/SM)