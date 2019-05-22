Özyiğit, icraatlarını anlattı

Özyiğit, “Geçmiş dönemlerde partizanlık amaçlarıyla kullanılan, bakanlık bütçesinde bulunan ve serbestçe kullanılabilen hane halkına yardım bütçesi bizim dönemimizde bu amaçlarla kullanılmayarak Maliye Bakanlığı’na iade edildi. Buna karşılık özel eğitimde kullanılmak üzere iki adet engelli minibüsü ihalesi sonuçlandı ve bu araçlar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na kazandırıldı” dedi.

Yeni hükümetin kurulmasıyla görevini devretmeye hazırlanan Cemal Özyiğit, bu sabah bakanlıkta basın toplantısı düzenledi, icraatlarını anlattı, başlatılmış ancak henüz tamamlamayan projelerle ilgili de bilgi verdi.

Taşımacılıkta usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığını, devletin milyonlarca TL kaybının önlendiğini söyleyen Özyiğit, konuyla ilgili dosyaların araştırılması için bakanlık bünyesinde bir ekip kurulduğunu ve usulsüz ödeme şüphesi tespit edilen dosyaların Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na gönderildiğini, şu ana kadar yarım milyon TL’ye yakın fazladan ödeme yapıldığının ortaya çıkarıldığını, konuyla ilgili yargı sürecinin de sürdüğünü belirtti.

Girne’de yeni okul projesinin finansmanıyla birlikte hazır hale getirildiğini söyleyen Özyiğit, yeni nesil eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanan projenin inşaata hazır duruma getirildiğini, gerekli finansmanın sağlandığını, projenin ihale aşamasına hazır durumda olduğunu kaydetti.

Özyiğit, tüm okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim kurumlarında Okul Sütü Projesi başlatıldığını anımsatarak, “Sağlıklı bir nesil yetiştirme bilinci ile tüm anaokul, ilkokul ve özel eğitim okullarına bir yıl boyunca, her gün olmak üzere, okul sütü dağıtımına başlanıldı” dedi.

Yüksek öğrenim ile ilgili Kayıt Kabul Tüzüğü ile Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi’nin hayata geçirildiğini kaydeden Cemal Özyiğit, hiçbir üniversiteye ön açma izni verilmediğini, bir üniversitenin açma izninin iptal edildiğini dile getirdi.