Özyiğit : “Kontrol ve denetim kaçtı…”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeniden açılımla birlikte arzu edilmeyen bir noktaya gelindiğine değindi, kontrol ve denetimin kaçtığını, gidilecek yerin de iyi olmadığının görüldüğünü belirtti.

“İnşallah o kötü sonuçları görmeyiz” diyen Özyiğit, sürecin en az etki ile atlatılması için herkesin alınan kararlara, kurallara uymasının öneminin de altını çizdi.

Belediyelere verilecek yetki ile ilgili yasada eksiklik olduğu görüşünü de belirten Özyiğit, yasanın ilgili maddesine olumsuz oy vereceklerini ama bütününü destekleyeceklerini açıkladı.

TDP’nin denetimli sistem için görüş ve önerilerini açıkladıklarını anımsatan Başkan Özyiğit, süreç böyle devam ederse kapanmaktan başka seçenek kalmayacağını söyledi.