Özyiğit: Mezunların güvenli gelecek elde etmelerini amaçlıyoruz

Öğrencilerin bilgi ve donanımlarını artırmak, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına katkıda bulunmak amacıyla mesleklerinde uzmanlaşmış konuklar, iş yaşamlarından elde ettikleri tecrübeleri UKÜ’lü öğrencilerle paylaşıyor.

Organizasyonda, öğrenciler çeşitli firma ve kuruluş temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Ayrıca farklı alanlarda uzmanlaşmış ve sektörün önde gelen isimleri de konuk oluyor.GİAD Başkanı Uğur Ergün, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Buluncuk, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Semral Erel öğrencilere hitap etti.

Ardından UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri söz aldı.

Prof. Nadiri, etkinliğin amaçlarını anlatırken, “Öğrencilerimizin akademik eğitimlerine devam ederken iş piyasasındaki rol modellerle buluşmalarını hedefliyoruz” dedi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin 108 ülkeden 19 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığını dile getiren Prof. Nadiri, bu ev sahipliğinin sonunda akademik başarı belgesinin yanı sıra birer de kişisel gelişim dosyası verdiklerini anlattı.Prof. Nadiri, kişisel gelişim dosyasının mezun öğrencilerin iş yaşamına atılma aşamasında güçlü bir referans olacağının altını çizdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, üniversite döneminin insan hayatındaki önemli aşamalardan biri olduğunu belirterek, burada doğru atılacak adımların kişinin geleceğini belirlediğini söyledi.

Bakanlık olarak eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özyiğit, bu hedefe ilerlerken öğrenci kalitesinin de olmazsa olmazları olduğunu kaydetti.

KKTC üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin ülkenin dünyadaki fahri temsilcileri olduğunu anımsatan Özyiğit, bu sebepten dolayı donanımlı ve iyi izlenime sahip öğrencilerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

“Biz mezunlarımızın diplomalı işsizler ordusuna katılmalarını şiddetle reddediyoruz” diyen Özyiğit, KKTC’de üniversite eğitimi alan öğrencilerin güvenli bir gelecek elde etmeleri için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. (BRT)