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Özyiğit: Üzülerek görüyoruz ki imar planı bu içerikten çok uzakta

TDP Başkanı Özyiğit ve heyeti İçişleri Bakanı Baybars’ı ziyaret ederek Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili TDP’nin görüş ve düşünceleri aktardı

21 Kasım 2019 Perşembe 20:07
Özyiğit: Üzülerek görüyoruz ki imar planı bu içerikten çok uzakta

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın, ‘kamu yararına’ olacak şekilde düzenlenmediğini savunarak, “İmar Planı belirli zümrelere değil, toplumun geneline hizmet etmeli; ancak üzülerek görüyoruz ki plan bu içerikten çok uzakta” dedi.

Özyiğit, planın askıda olduğu dönemde yapılan değişikliklerle, planın giriş bölümünde yer alan amaç ve hedeflerden tamamen uzaklaşıldığını  ve planın bu şekilde hayat bulması halinde geçmişteki plansız yapılaşmanın devam edeceğini  ileri sürdü.

TDP’den verilen bilgiye göre, Özyiğit ve beraberindeki parti heyeti, bugün İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı ziyaret etti.

Görüşmede Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili TDP’nin görüş ve düşünceleri aktarıldı; planda yapılması istenilen değişiklikleri içeren önerilerden oluşan bir dosya Baybars’a takdim edildi.

Özyiğit yaptığı konuşmada, , “Bakan Ayşegül Baybars’tan beklentimiz planın son şeklini kamu yararına olacak şekilde düzenlenmesini sağlayarak, bu ciddi eksikliği giderecek adımları atmasıdır” dedi.

Verimli tarımsal alanların korunması ve tarım amaçlı kullanılması, yeterli altyapının, gelişim için koşul olarak konulması ve Belediyelerin kentsel gelişim için güçlendirilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, görüş ve önerilerini Bakan Baybars’a ilettiklerini ifade etti. 

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın maalesef esas amacı dışında belirli zümreleri tatmin etmek için hazırlandığını üzülerek gördüklerini ve planın kendi içinde dahi tutarsızlıklar taşıdığını iddia eden Özyiğit, “Plansızlıktan mevcut sürer durumu, büyük oranda planla sürdürecek bir plan yaratılıyor. Bu kabul edilebilir değildir” dedi.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit şöyle konuştu:

“Çok açık ve net olarak söyleyebilirim ki bu plan kamu yararını içermemektedir. Planın askıda olduğu sürede yapılan değişiklikler, planın etki edeceği alanı ciddi oranda artırmıştır, bu nedenle İyi İdare Yasası tahtında yapılan bilgilendirme toplantıları da bize göre ‘yok hükmündedir. İçişleri Bakanlığı’nın İmar Planını bu denli etkileyen değişiklikler neticesinde yeniden bölge halkına açık bilgilendirme toplantıları düzenleyerek, bilimsel ve sürdürülebilir bir plan için, nihai aşamaya gelen çalışma üzerinde  fikirlere başvurmalı, üniversiteler, belediyeler ve birliklerin hassasiyetlerini dikkate almalıdır.”

Özyiğit, üniversiteler, birlikler ve belediyelerin de planın mevcut haliyle ilgili görüşlerini net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini de kaydetti.

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