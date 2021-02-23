Özyiğit ve Çeler, Spehar’a TDP’nin görüşlerini aktardı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Milletvekili Zeki Çeler bugün Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs konusu, yakın gelecekte yapılması planlanan gayri resmi 5’li görüşme ile aşı konusu konuşuldu.

TDP’nin Kıbrıs konusu ve 5’li görüşmeyle ilgili duruşunun net olduğu, Kıbrıs’ta en mümkün ve en gerçekçi çözüm şeklinin, tarafların üzerinde uzlaştığı, defalarca çerçeve anlaşması imzalanan ve BM Parametrelerine girmiş bir olgu olan Federasyon tezi olduğu anımsatıldı. TDP’nin görüşünün, içinde bulunulan süreçte yapılması gerekenin Berlin Zirvesinde ortaya çıkan metin temelinde (Her iki tarafın da onay verdiği metin, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü net bir şekilde teyit ederken, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları da içeriyordu), 11 Şubat 2014 tarihinde Sn. Eroğlu ve Anastasiades tarafından imzalanan belge ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak yönünde olduğu aktarıldı.

konusunda ise TDP’nin görüşünün en başından beri uluslararası hukuk içinde kalarak adımlar atılması ve bu adımların kapsamlı çözüme katkı yapacak içerikte olması yönünde olduğu belirtildi. Güven yaratıcı önlemler ile iki toplum arasındaki temasların önemli olduğu ve daha da artırılması gerektiği, ayrıca, Kıbrıslı Türklerin gerek Annan Planı gerekse de son Crans Montana süreçlerinde çözüm yönündeki duruşunu net bir şekilde ortaya koymasına rağmen bunun karşılık bulmadığı da anımsatılarak uluslararası toplumun bu gerçekleri dikkate alarak yaklaşım göstermesinin önemli olduğu belirtildi.

Aşı konusunda ise Kıbrıs’a gönderilen yaklaşık 60 bin doz aşıdan sadece 6 bin 600 dozun Kuzey’e verildiği, bu sayının artırılması gerektiği, ayrıca gerek AB gerekse de uluslararası diğer örgütlerin pandeminin etkilediği ülkelere sağladıkları mali kaynaktan Kıbrıs Türk toplumunun da yararlanması adına çalışmaların artırılması gerektiği aktarıldı. Özyiğit ve Çeler Kıbrıs sorununun çözümü yönünde gösterdikleri çaba ve çalışmalar nedeniyle BM Genel Sekreteri ve Özel Temsilci Spehar’a teşekkürlerini iletti.