Özyiğit: “Ya dik durun ya da istifa edin!”

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TDP Eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Merkezi İhale komisyonunda ihalelerin tamamlanamaması konusunda konuşan Özyiğit, “Devlete bir şey alınacaksa, Merkezi İhale Komisyonu üzerinden alınır. Bu kurul gerekli ama bu kurul ne yapıyor? Ben buradan MİK Başkanı Halis Üresin’e seslenmek istiyorum. Sizinle bu kadar oynanmasına müsaade etmeyin Halis Bey demek istiyorum. Asım Özer döneminde bunlar neden konuşulmadı? Sizin döneminizde bunlar neden konuşuluyor? Birileri ısrarla sizinle oynuyorsa ya dik durun ya da istifa edin” dedi.

Özyiğit, “Siz hangi kurumlarınıza sahip çıkıyorsunuz? KIB-TEK battı. KIB-TEK kendi kendine dururken batmadı. Birileri batırdı. Limanlara yatırım yapılmadı. Havaalanına yatırım yapılmadı devredildi. Kıbrıs Türk Halkı ucuz bilet bulup uçamıyor. Şuanda Türk Lirası’nın değer kaybına rağmen, Güney Kıbrıs’tan gitmek daha ucuz. Kurumlar bilerek isteyerek batırılıyor. Koltuklarınıza neden sahip çıkıyorsunuz?” diye sordu.