Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi

Özyiğit: YÖDAK daha özerk bir yapıya kavuşturulmalı

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:42
Özyiğit: YÖDAK daha özerk bir yapıya kavuşturulmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) kapatılarak siyasi iradeye bağlanmasının tarihi bir hata olacağını belirterek, “Yapılması gereken, YÖDAK’ı daha bağımsız ve özerk bir yapıya kavuşturacak adımları atmaktır” dedi.

Ülkede geliştirilip güçlendirilmesi gereken kurumların başında gelen YÖDAK’ın tam tersine hep olumsuzluklar ve tartışmalarla gündeme geldiğini belirten Özyiğit, YÖDAK’ın ortadan kaldırılmasının veya varlığının sorgulanır hale gelmesinin birçok sorunu da beraberinde getireceği, bunun da hem üniversitelere hem de ülke ekonomisine geri dönülemez zararlar vereceği uyarısında bulundu.

Özyiğit yazılı açıklamasında; bazı kesimlerin, özellikle de yetkili makamlarda bulunan kişilerin YÖDAK’ı sorgulatır hale getirmelerinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun YÖDAK’la ilgili “Eğer böyle devam ederlerse yasa önerisi verip atandıkları yolla görevden alınırlar maddesini düzenleyeceğim ve muadili oldukları YÖK’le görüşme yapıp bu görevi Eğitim Bakanlığı olarak üstleneceğim“ açıklamasının, son derece talihsiz ve endişe verici olduğunu belirten Özyiğit, “YÖDAK’ın işleyişinde sorunlar olabilir, mevcut kadrodan kaynaklı bazı sorunlar da yaşanabilir. Ancak yapılması gereken, bunu gerekçe göstererek önemli bir görev yürüten bir kurumu siyasi iradeye bağlamak değil, tam tersine güçlendirerek özerk bir yapıya kavuşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Yüksek öğrenim alanının ülke açısından son derece hassas ve önemli olduğunu belirten Özyiğit, planlama ve denetleme ile ilgili tüm dünyada bu tür kurumlar her geçen gün artar ve yapıları güçlendirilirken, KKTC’de tam tersine düşünceler içine girilmesinin yanlışlığına dikkat çekti.

YÖDAK’ın bu tür olumsuzluklarla anılmaması adına başkan ve kurul üyelerine de büyük görev düştüğünü belirten Özyiğit, kurulun çalışmalarını kendi içinde bir bütünlük sağlayarak yürütmesinin öneminin altını çizdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cemal ÖzyiğitYÖDAKHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vadili İnönü İlkokulu yararına etkinlik yapıldı
Vadili İnönü İlkokulu yararına etkinlik yapıldı
Tatar: Türkiye'nin her zaman yanındayız
Tatar: Türkiye'nin her zaman yanındayız
Her Daim Dostlar, meme kanserine karşı yürüdü
Her Daim Dostlar, meme kanserine karşı yürüdü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim