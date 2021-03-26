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ÖZYİĞİT’TEN ARIKLI’YA SERT ELEŞTİRİ

Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan Bahar Sancar’ın A’dan Z’ye programına katılan Toplumcu Demokrat Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yakın zaman da ülkenin elektriksiz kalacağı ve hala daha gerekenin yapılmamasıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

26 Mart 2021 Cuma 12:28
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ÖZYİĞİT’TEN ARIKLI’YA SERT ELEŞTİRİ

(Kardelen Göksu)

“OLMASI GEREKEN YAPILMIYOR”

UBP-HP hükümeti döneminde de elektrik konusunda olması gerekenin yapılmadığını söyleyen Toplumcu Demokrat Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Bizim 4lü koalisyon hükümeti döneminde de zaman zaman tartışmalarımız olmuştu ama en sonunda varılan kararla, bir uzlaşı yapıldı ve uluslararası ihaleye çıkıldı. Ancak kısa süre sonra hükümetin ömrü bittiği için, malum nedenlerden dolayı hiç gündeme gelmedi.

Ben defalarca UBP-HP hükümeti döneminde Sayın Hasan Taçoy Ekonomi ve Enerji Bakanıyken bunları gündeme getirdim. Hatta o dönem sendika da grev yaptı ve Sayın Taçoy sendikayla uzlaşmak için tamamdır ihaleye çıkacağız. Ama bir türlü bu ihaleye çıkıldı. Bütün sorun aslında yerinde ve zamanında gerekenin yapılmamasıdır” diyerek konuşmasına devam etti.

Özyiğit, “Protokolle devir olmaz asıl olan rekabet koşullarını sağlayarak, şaibesiz uluslararası bir ihale ile bunun teminini devam ettirmektir. Sayın Arıklı bunları yapmıyor, bunları yapmadığı için de Nisan ortasına doğru elektriksiz kalacağımız açıklanıyor” dedi.

“KİMSENİN BU ÜLKEYİ ELEKTRİKSİZ BIRAKMA HAK VE YETKİSİ YOKTUR”

Yakın zamanda elektriksiz kalacağımızı ve ülkeyi kimsenin karanlıkta bırakmaya hakkın olamadığını dile getiren Özyiğit, “Kimsenin bu ülkeyi elektriksiz bırakma hak ve yetkisi yoktur, bunun sorumluluğu, vebali ağır olur bunu herkes bilmelidir. Eğer görevini yapamayan bir varsa başta derhal çekilsin, yapabilecek biri elbet başa gelir. Açık ve şeffaf ihalelerle bir an önce gereğinin yapılması gerekmektedir. Suçlu varsa yargı yolu dahil her yol açılmalıdır” dedi.

Erhan Arıklı’nın sürecin önünü tıkayarak, AKSA ile yeni bir protokol imzalamaya çalıştığını söyleyen Özyiğit, “Sayın Arıklı, yatırım yapmayarak, sürecin önünü tıkayarak, kurumu sürekli olarak eleştirerek, AKSA ile yeni sözleşme yolunu açmaya çalışıyor. Biliyorsunuz yıllardır AKSA ülkemizde tartışılıyor, 2024 yılında sözleşmesi bitiyor. Ama eğer yarın bu yatırım hemen yapılmazsa ilerde, doğal gaza geçilme sistemi, 4 adet jeneratörün alınmasıyla ilgili anlaşma yapılmazsa korkarım AKSA ile çok daha kötü şartlarda bir sözleşme kaçınılmaz olacak, ülkeyi bu duruma mahkûm etmeye çalışıyorlar” dedi.

Son Güncelleme: 26.03.2021 14:30
Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
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