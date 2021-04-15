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Pandemi Hemşiresi Oğuz Köse isyan etti

Köse, 14 ay geçmesine rağmen hala daha koronavirüsün ciddiye alınmadığını işaret etti

15 Nisan 2021 Perşembe 20:45
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Pandemi Hemşiresi Oğuz Köse isyan etti

Acil Durum Hastanesi’nde görev yapan Hemşire Oğuz Köse, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak isyan etti.

"Yapmayın gözünüzü seveyim. 14 ay geçmesine rağmen, hala daha koronavirüsün semptomları nedir? Nasıl korunmalı, koronavirüs nasıl bulaşır? Yakın temas ne demektir? Uzak temaslı nedir? Karantinanın anlamını hala daha bilmeyenler var. Ciddiyetini idrak edemeyenler var. Hala daha koronavirüse inanmayanlar var" diyen Köse, pandeminin ciddiyetinin hala anlaşılmadığını işaret etti.

Hala daha Pandemi Hastanesi'nin neden var oldugunu bilmeyenlerin olduğunu belirten Köse, Pandemi Hastanesi sınırları içerisinde köpek gezdirmeye gelenler olduğunu ifade etti.

100 metre yolu kısaltmak için Pandemi Hastanesi'nin iç yolunu kestirme yol olarak kullananlar olduğunu kaydeden Köse, "Bu kadar cahil olamayız" sözleriyle tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Oğuz Köse
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