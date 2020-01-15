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Pantalonu indirerek cinsel organını gösterdi tutuklandı

Kızılbaş bölgesinde pantalonu indirerek cinsel organını gösterdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Ngonıdzashe Agusto, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 16:20
Pantalonu indirerek cinsel organını gösterdi tutuklandı

Kızılbaş bölgesinde pantalonu indirerek cinsel organını gösterdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Ngonıdzashe Agusto, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, zanlı Ngonıdzashe Agusto’nun Müstehcen teşhir ve Uygunsuz tavır hareket suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 04.01.2020 tarihinde Kızılbaş bölgesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu önünde pantolonunu yarıya indirip, cinsel organını gösterdiğini mahkemeye aktardı. Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının 14.01.2020 tarihinde belirlendiğini anlattı. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı suçlamaları kabul etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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