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Paşaköy - Aslanköy arasındaki arazide trafo patladı yangın çıktı

Yangın nedeniyle bölge köylerin elektriği kesildi

21 Mayıs 2020 Perşembe 09:42
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Paşaköy - Aslanköy arasındaki arazide trafo patladı yangın çıktı

Sabaha karşı Paşaköy - Aslanköy arasında yangın çıktı

Yangının patlayan elektrik trafosundan dolayı meydana geldiği bildirildi.

Yangın köylülerin müdahale etmesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangından dolayı bazı bölgelere elektrik verilemedi.

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Alsancak Trafo 2020-05-21 10:12:23

Keşke onun yerine Alsancak Trafo patladaydı. Çinden getirdikleri direk yıpınlarını içine koymuşlar, zehir saçıyor. Hepimizi hasta ediyor. Yazdık söyledik kaldırmadılar. Allajih binbir belalarını versin. Kapı pencere açamıyoruz. Onlarda açamaz inşalla

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