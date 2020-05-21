Paşaköy - Aslanköy arasındaki arazide trafo patladı yangın çıktı

Sabaha karşı Paşaköy - Aslanköy arasında yangın çıktı
Yangının patlayan elektrik trafosundan dolayı meydana geldiği bildirildi.
Yangın köylülerin müdahale etmesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangından dolayı bazı bölgelere elektrik verilemedi.
Yangın nedeniyle bölge köylerin elektriği kesildi
Sabaha karşı Paşaköy - Aslanköy arasında yangın çıktı
Yangının patlayan elektrik trafosundan dolayı meydana geldiği bildirildi.
Yangın köylülerin müdahale etmesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangından dolayı bazı bölgelere elektrik verilemedi.
Keşke onun yerine Alsancak Trafo patladaydı. Çinden getirdikleri direk yıpınlarını içine koymuşlar, zehir saçıyor. Hepimizi hasta ediyor. Yazdık söyledik kaldırmadılar. Allajih binbir belalarını versin. Kapı pencere açamıyoruz. Onlarda açamaz inşalla