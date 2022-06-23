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"Personelimiz ve iş araçlarımız Çınarlı Köyümüzde hazır vaziyette bekliyor"

Geçitkale Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

23 Haziran 2022 Perşembe 00:43
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"Personelimiz ve iş araçlarımız Çınarlı Köyümüzde hazır vaziyette bekliyor"
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Geçitkale Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda personel ve iş araçlarıyla tedbir amaçlı Çınarlı köyünde hazır vaziyette olduklarını açıkladı. Belediye paylaşımında; ‘Rüzgarın etkisiyle sürekli yol değiştiren yangın Çınarlı Köyümüze yakın mesafede olduğundan Belediye Başkanımız, personelimiz ve iş araçlarımız tedbir amaçlı Çınarlı Köyümüzde hazır vaziyette bekliyor. Olası durumda yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlarımız için acil telefon numaramız 05488300810 ve 05428516283′ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Geçitkale Belediyesi
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