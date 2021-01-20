PGM'den plaket açıklaması

Bugün yerel bir gazetede “Mülteciyi Vuran Polise Plaket” başlığı altında yayımlanan ve ardından bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada; 9 Temmuz 2020 tarihinde Yayla Köyü sahilinden ülkeye kaçak olarak giriş yapmak isteyen, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekneyi durdurmak maksadıyla uyarı atışı yapan ve teknede bulunan iki kişinin yaralanmasına sebep olan görevli polis memurunun Polis Genel Müdürü tarafından takdir edilerek ödüllendirildiği yönünde haberler ve yorumlar yer almaktadır.

9 Temmuz 2020 tarihinde, konu ile ilgili olarak yayımlanan Basın Bilgi notunda da belirdiği gibi; ülkemize kaçak olarak girmeye çalışan, içerisinde 30 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin Yayla köyü sahilinde kıyıya yaklaştığı sırada kaptanın olay yerinde bulunan polisi fark ederek kaçmaya çalışması üzerine polisin dur uyarılarına uymayarak kaçmaya devam etmesi üzerine, olay yerinde bulunan polis memuru tarafından teknenin durdurulmasını sağlamak maksadıyla önce havaya, teknenin durmaması üzerine de teknenin motor kısmına ateş açıldığı ve açılan ateş sonucu ise teknede bulunan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı, ateş açılırken teknedeki göçmenlerin hedef alınmadığı belirtilmesine rağmen, bugün bazı gazeteler ile sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Polis Genel Müdürlüğünün imajını yıpratıcı nitelikte yorumlar yapıldığı gözlemlenmiştir.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu polis memuru aleyhinde tanzim edilen dosya Hukuk Dairesinin görüşüne sunulmuştur.

Hukuk Dairesi tarafından etüt edilen meselede, gerek Fasıl 154 Ceza Yasasının 254’üncü maddesine aykırı İnsan Kaçakçılığı suçunu işleyen kişilerin yakalanıp Mahkeme huzuruna çıkarılması, gerekse onaylanmamış limandan ülkemize girmeye çalışanların tespit edilmesi açısından başarılı bir icraat yapıldığını, ilgili polis memurunun 51/84 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasasının 86,87 ve 88’inci maddelerinde yer alan “Ateş Etme Yetkisi, Silah Kullanma ve Silah Kullanma Şekli” ile ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan yetkilerini yerinde ve ölçülü olarak kullandığı görüşüne varılmıştır.

“İnsan Kaçakçılığı” ve Onaylanmamış Limandan KKTC’ye Kanunuz Olarak Giriş Yapma gibi önemli suçların engellenmesi adına ilgili polis memurunun söz konusu olayda göstermiş olduğu cesaret ve başarıdan dolayı Polis Genel Müdürü tarafından bir yazı ile takdir edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.