Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Yurt dışına çıkışları yasaklandı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk...
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Zanlı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Zanlı 4 gün poliste tutuklu...
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
17'si yerel 27 pozitif vaka
Kapat

PGM'den plaket açıklaması

PGM: Polis Genel Müdürlüğünün imajını yıpratıcı nitelikte yorumlar yapıldı

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:22
1516 Okunma
PGM'den plaket açıklaması

Bugün yerel bir gazetede “Mülteciyi Vuran Polise Plaket” başlığı altında yayımlanan ve ardından bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada; 9 Temmuz 2020 tarihinde Yayla Köyü sahilinden ülkeye kaçak olarak giriş yapmak isteyen, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekneyi durdurmak maksadıyla uyarı atışı yapan ve teknede bulunan iki kişinin yaralanmasına sebep olan görevli polis memurunun Polis Genel Müdürü tarafından takdir edilerek ödüllendirildiği yönünde haberler ve yorumlar yer almaktadır.

9 Temmuz 2020 tarihinde, konu ile ilgili olarak yayımlanan Basın Bilgi notunda da belirdiği gibi; ülkemize kaçak olarak girmeye çalışan, içerisinde 30 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin Yayla köyü sahilinde kıyıya yaklaştığı sırada kaptanın olay yerinde bulunan polisi fark ederek kaçmaya çalışması üzerine polisin dur uyarılarına uymayarak kaçmaya devam etmesi üzerine, olay yerinde bulunan polis memuru tarafından teknenin durdurulmasını sağlamak maksadıyla önce havaya, teknenin durmaması üzerine de teknenin motor kısmına ateş açıldığı ve açılan ateş sonucu ise teknede bulunan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı, ateş açılırken teknedeki göçmenlerin hedef alınmadığı belirtilmesine rağmen, bugün bazı gazeteler ile sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Polis Genel Müdürlüğünün imajını yıpratıcı nitelikte yorumlar yapıldığı gözlemlenmiştir.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu polis memuru aleyhinde tanzim edilen dosya Hukuk Dairesinin görüşüne sunulmuştur.

Hukuk Dairesi tarafından etüt edilen meselede, gerek Fasıl 154 Ceza Yasasının 254’üncü maddesine aykırı İnsan Kaçakçılığı suçunu işleyen kişilerin yakalanıp Mahkeme huzuruna çıkarılması, gerekse onaylanmamış limandan ülkemize girmeye çalışanların tespit edilmesi açısından başarılı bir icraat yapıldığını, ilgili polis memurunun 51/84 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasasının 86,87 ve 88’inci maddelerinde yer alan “Ateş Etme Yetkisi, Silah Kullanma ve Silah Kullanma Şekli” ile ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan yetkilerini yerinde ve ölçülü olarak kullandığı görüşüne varılmıştır.

“İnsan Kaçakçılığı” ve Onaylanmamış Limandan KKTC’ye Kanunuz Olarak Giriş Yapma gibi önemli suçların engellenmesi adına ilgili polis memurunun söz konusu olayda göstermiş olduğu cesaret ve başarıdan dolayı Polis Genel Müdürü tarafından bir yazı ile takdir edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TATAR’DAN AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA MESAJI
TATAR’DAN AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA MESAJI
Turan Kaynar hayata tutunamadı
Turan Kaynar hayata tutunamadı
Ahmet Niyazi koronavirüse yenik düştü
Ahmet Niyazi koronavirüse yenik düştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim