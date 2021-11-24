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Pilli: “15 gün sonra bu vaka sayıları aşağıya inecektir”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, artan koronavirüs vaka sayılarına işaret ederek, "Bir 15 gün sonra bu vaka sayıları aşağıya inecektir” dedi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 23:12
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Pilli: “15 gün sonra bu vaka sayıları aşağıya inecektir”
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, kürsüden yaptığı açıklamada, artan Koronavirüs vakalarına işaret etti.

Pilli, “Benim için seçim değil, halkın sağlığı önemlidir. Benim tek gayem var, halkın sağlığıdır. Bugüne kadar da doktorluk hayatım boyunca en iyi şekilde hizmet verdiğime inanıyorum. Ben seçime kaybedeceğim hiç önemli değil” dedi.

PCR testi ile vakaları yakalamanın daha kolay olduğunu ifade ederek, “Biz temaslı takibini PCR sayesinde artırdık. Vaka sayıları çıktığı gibi inmesini de bilecek. Bir 15 gün sonra bu vaka sayıları aşağıya inecektir” şeklinde konuştu.

Denetim eksikliği olduğuna da vurgu yapan Pilli, denetimlerin yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, pandeminin en büyük silahının aşı olduğuna dikkat çekerek, maske, mesafe ve hijyen vurgusu yaptı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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