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Pilli: Hükümet narenciyeciyi batırıyor...

06 Ocak 2019 Pazar 11:56
Pilli: Hükümet narenciyeciyi batırıyor...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt İlçe Başkanı, Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, “Hükümetin narenciyede izlediği yanlış yolun üreticiyi batma noktasına getirdiği” iddiasında bulundu.

Ali Pilli yazılı açıklamasında, “Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre üreticinin bu yıl narenciyede 52 milyon TL’nin üzerinde bir zarara uğrayacağını” öne sürdü.

Pilli, king mandalinanın geçen yılki satış rakamları ve TL’nin değer kaybına işaret ederek, Narenciye Birliklerine göre narenciye üretim girdilerinin, maliyetlerin bir önceki sezona göre yüzde 70 arttığına vurgu yaptı. Ali Pilli, üreticiler ile birliklerin, geçen yılki fiyatların yüzde 40 üzerinde fiyat beklediğini ancak “acemi” hükümetin geçen yılın altında bir fiyat açıkladığını savundu.

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Bu durumun narenciye sektörünü çok zor durumda bıraktığını ifade eden Pilli, şunları kaydetti:

“Bunu fırsat bilen Cypfruvex  dışındaki ihracatçılar Mandora (King) mandalinayı 800TL- 1000TL arasında kapatmaya çalışmaktadır. Üreticilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi noktasında denge unsuru olması gereken Cypfruvex ne yazık ki, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile üreticinin Mandora (King) mandalinaya ton başına 1150TL fiyat vermiştir. Cypfruvex’in Pazar oluşturmadan, alım politikası belirlemeden üretim maliyetlerinin altında fiyat açıklaması üreticilerimizi zora sokacaktır.

Üreticilerimiz soruyor, bu hükümet emekçinin yanında mı yoksa sermayenin yanında mı? Üretici zaten yüksek faiz ile borç alarak ayakta durmaya çalışıyordu. Bu zarardan sonra asla ayakta duramaz. Yoksa bu acemi hükümetin amacı 30.000 dönümlere düşen narenciye bahçelerini kurutarak daha da aşağıya çekmek mi?

Oysa, UBP olarak bizim planımız mümkün olan en kısa zamanda Güzelyurt ovasına kaliteli anavatan suyunun gelmesi sağlamak, narenciye sektörünü top yekun ileriye götürmek, yeni plantasyonlar için projeler üretmek ve programlar hazırlamaktır.

Üretici tarımdan soğutulmamalı, aksine teşvik edilmelidir. Unutulmaması gerekir ki üretimden uzaklaşan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Devlet ve Cypfruvex bir an önce, üreticinin ayakta kalabilmesi için gereğini yapmalıdır. UBP olarak üreticimizin yanındayız.”

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Son Güncelleme: 06.01.2019 12:06
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi
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