Pilli: Kolan Hastanesi bugünden itibaren merkez hastane

Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında ana binanın tamamen Pandemi Hastanesine dönüştürüldüğünü açıkladı

Merkez hastane olarak Kolan Hastanesi’nin belirlendiğini belirten Bakan Pilli, “Kolan Hastanesi merkez hastanemiz oldu, aynı zamanda bir koordinasyon merkezi de olacak, hastalar orada muayene olacak, ihtiyaç duyulması halinde Girne Akçiçek, Mağusa Devlet Hastanesi, YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilebilecek” dedi…

(BRT)