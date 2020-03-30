Pilli: Kolan Hastanesi bugünden itibaren merkez hastane

Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında ana binanın tamamen Pandemi Hastanesine dönüştürüldüğünü açıkladı
Merkez hastane olarak Kolan Hastanesi’nin belirlendiğini belirten Bakan Pilli, “Kolan Hastanesi merkez hastanemiz oldu, aynı zamanda bir koordinasyon merkezi de olacak, hastalar orada muayene olacak, ihtiyaç duyulması halinde Girne Akçiçek, Mağusa Devlet Hastanesi, YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilebilecek” dedi…
(BRT)
Devlet hastanesi çalışanlarına ivedi olarak personel takviyesi yapmanız gerekmez mi sn. Bakanım. Bu zor şartlar altında çalışan taşeron işçilerin tamamını kamulaştırmanız gerekmez mi sn. Bakanım. Sn Tatar 2şer 3er alımlara başladı.
Kendi ve ailelerinin hayatını tehlikeye atıp, asgari ücretle çalıştırılan taşeron işçiler, memurlar kadar ayni hakları hak etmiyorlar mı sn. Bakanım. Bu kötü günleri atlatalım. Gerçekten hak ve adaletten yanamısınız siz ve hükümetinizi anlayacağız.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
3 milyon tl ayda verecekmissiniz bu kaosda dogrumu bu acaba yoksa batdida gurtaracaksiniz orayi pes vallahi