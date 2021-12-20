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Pilli, Ressam İpek Denizli’yi kabul etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Ressam İpek Denizli’yi kabul etti. 

20 Aralık 2021 Pazartesi 15:53
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Pilli, Ressam İpek Denizli’yi kabul etti
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Ressam Denizli, eserlerinde numaraların yaşam döngümüzdeki kodları anlattığını, sağlık ve sanatın birbirine yoğun bir şekilde ihtiyacı olduğunu belirterek Bakan Pilli’ye eserini takdim etti. 

Bu eserde Kıbrıs’ın lapsana çiçekleri tarlalarının şehirlerle bütünleşip yaşam çizgisinin uzun olması aktarıldığını belirten Denizli, pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin güven duygusunu kendisine ve tüm halka hissettirdiğini, aşı olunması konusunda yaptığı açıklamaların halkı teşvik ettiğini, sanatın sağlık köprüsünü güçlü tutacağına inandığını söyledi. 

Lise yıllarında resim yapmaya meraklı bir öğrenci olduğunu belirten Bakan Pilli, bu sanatsal güzel eserin kendisine takdim edilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. 

Pilli, özellikle aşı olunması yönünde halka çağrıda bulunması ve bunun güven arz ettiğinin belirtilmesinin önem taşıdığını, hep en zor günlerde görev aldığını ancak halkın desteği ve güveni ile bu günlerin de atlatılacağına yürekten inandığını vurguladı. 

Denizli ayrıca Bakan Pilli’yi 23-24 Aralık 2021 tarihlerinde Neyzen Hüseyin Sezer eşliğinde gerçekleştirilecek olan “ Neyden Nefese” isimli workshop ve dinletiye davet etti.

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