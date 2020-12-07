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Pilli: “Yurt dışında okuyan ve ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilere ev karantinası uygulanacak"

Sağlık Bakanı Ali Pilli son günlerin en büyük tartışma konusu olan öğrencilere karantina ücreti konusunda mecliste açıklama yaptı. Pilli yurt dışında öğrenim gören ve ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilere “ev karantinası” uygulanacağını açıkladı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 11:51
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Pilli: “Yurt dışında okuyan ve ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilere ev karantinası uygulanacak"

BAHAR SANCAR / GÜNDEM KIBRIS

Sağlık Bakanı Ali Pilli son günlerin en büyük tartışma konusu olan öğrencilere karantina ücreti konusunda mecliste açıklama yaptı. Pilli yurt dışında öğrenim gören ve ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilere “ev karantinası” uygulanacağını açıkladı.

Pilli, “Ülkeye ailesini görmeye gelecek öğrenciyi 7 gün karantinada tutamayız” dedi ve bu konuda çalışma yapıldığını duyurdu. Pilli, “Çocuklarımız için ne gerekirse yapılacak” dedi.

Mecliste konuşan Pilli, öğrenci aileleri ve öğrenci temsilcileri ile, eğitim ve maliye bakanları ile konuştuğunu ifade ederek “Ülkemize gelecek öğrencilerimizle ilgili ne gerekirse yapacağız” şeklinde konuştu.

Pilli, “Ev karantinası diye düşündük, yaptık ve yapacağız” diyerek öğrencilerle ilgili ev karantinası uygulanacağına ilişkin çalışma yapıldığını açıkladı.

“Bazı öğrencilere ev karantinası uygulayacağız” diyen Pilli, “Öğrencilerimiz zaten ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Ben birçoğu ile birebir iletişimdeyim” dedi. Pilli, “Bir öğrenci bu ülkeye ailesini görmeye gelecekse o öğrenciye 7 gün karantina uygulayamayız” şeklinde konuştu.

“EV KARANTİNASI UYGUN DEĞİLSE OTELE GİDECEKLER, ÖDEYECEKLER”

Pilli konuşmasının devamında ev karantinasında kalamayacak olan öğrenciler içinse, “Ev karantinasına ilişkin ortamı uygun olmayanlar otelde karantinada kalacaklar, ücretini de ödeyecekler” diye de ekledi.

Eğitim Bakanı aracılığıyla ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilerle iletişime geçmeye çalıştığını ifade eden Pilli, aileler ile de temas kuracaklarını ve ev karantinası şartlarını göreceklerini anlattı.

Son Güncelleme: 07.12.2020 13:07
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