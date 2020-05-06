Piyangolar Birimi yarın açılıyor

Piyangolar Birimi yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, hijyen tedbirlerinin alındığı belirtilerek, vatandaşlarla bayilerin tedbirlere uyması istendi, maskeyle eldiven kullanımının zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, 8 Mayıs Cumaya kadar 09.00-12.00, 11 Mayıs Pazartesinden itibaren yaz mesai saatleri çerçevesinde çalışılacak.

Yaz mesaisi çalışma saatleri; pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00-14.30, perşembe günü ise 08.00-13.30/13.00-17.30 olacak.

İkinci duyuruya kadar bilet satış ve ikramiye ödemeleri 08.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.

18 MART ÇEKİLİŞİ 8 HAZİRAN’DA YAPILACAK



Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 18 Mart Devlet Piyangosu çekilişi, 8 Haziran Pazartesi gerçekleşecek. Büyük ikramiye 600 bin TL olacak.



“BİLETLERİNİZİ RESMİ SİTEMİZDEN KONTROL ETMEDEN ATMAYINIZ”



Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, çekiliş sonuçlarına ve güncel bilgilere resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşabileceği kaydedilirken, “Biletlerinizi resmi adresimizden kontrol etmeden atmayınız” uyarısı yinelendi.