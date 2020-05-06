Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Piyangolar Birimi yarın açılıyor

COVİD-19 Nedeniyle 18 Mart'ta iptal edilen çekiliş 8 Haziran'da olacak.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:21
780 Okunma
Piyangolar Birimi yarın açılıyor

Piyangolar Birimi yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, hijyen tedbirlerinin alındığı belirtilerek, vatandaşlarla bayilerin tedbirlere uyması istendi, maskeyle eldiven kullanımının zorunlu olduğu vurgulandı.
Açıklamaya göre, 8 Mayıs Cumaya kadar 09.00-12.00, 11 Mayıs Pazartesinden  itibaren yaz mesai saatleri çerçevesinde çalışılacak.
Yaz mesaisi çalışma saatleri; pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00-14.30, perşembe günü ise 08.00-13.30/13.00-17.30 olacak.
İkinci duyuruya kadar bilet satış ve ikramiye ödemeleri 08.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.

18 MART ÇEKİLİŞİ 8 HAZİRAN’DA YAPILACAK


Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 18 Mart Devlet Piyangosu çekilişi, 8 Haziran Pazartesi gerçekleşecek. Büyük ikramiye 600 bin TL olacak.


“BİLETLERİNİZİ RESMİ SİTEMİZDEN KONTROL ETMEDEN ATMAYINIZ”


Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, çekiliş sonuçlarına ve güncel bilgilere resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşabileceği kaydedilirken, “Biletlerinizi resmi adresimizden kontrol etmeden atmayınız” uyarısı yinelendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli:" Toplam 1355 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Bakan Pilli:" Toplam 1355 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Girne'de hırsızlık
Girne'de hırsızlık
Uzmanlar Türkiye'nin Kovid-19'dan sonra Doğu Akdeniz'de daha etkili aktör olacağı görüşünde
Uzmanlar Türkiye'nin Kovid-19'dan sonra Doğu Akdeniz'de daha etkili aktör olacağı görüşünde
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim