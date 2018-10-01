Polis Ahmet Sarıkılıç'ın ölümü ile ilgili açıklama yaptı

Polisten yapılan açıklamada Ahmet Sarıkılıç’'ın vücudunda darp izi olmadığı belirtildi

İşte Polis Genel Müdürlüğü'nün açıklaması

28 Eylül 2018 tarihinde, tutuklu bulunduğu Boğaz Polis Karakolu hücresinde asılmak suretiyle yaşamını sonlandıran Ahmet SARIKILIÇ’ın ölümü ile ilgili soruşturma Başsavcılık nezdinde yürütülmektedir. İntihar olayı ile ilgili ilk tespitlere göre elde edilen bulguların kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

24 Eylül 2018 tarihinde Girne’de meydana gelen “soygun” meselesi ile ilgili olarak Ahmet SARIKILIÇ ve Serkan BİLİR aynı gün ikametgâhlarında tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklanmışlardır. 28 Eylül 2018 tarihinde, Boğaz Polis Karakolunda tutuklu olarak bulunan Ahmet SARIKILIÇ’ın tutukluluk süresinin dolması nedeniyle aynı gün Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 7 gün daha tutukluluk emri temin edilmiş ve akabinde de Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildikten sonra tekrar Boğaz Polis Karakoluna götürülerek hücreye yerleştirilmiştir. Ahmet SARIKILIÇ, aynı gün saat 13:40 sıralarında, Boğaz Polis Karakolunda avukatı ve ailesi ile görüştürülmesi sağlanmış ve tekrardan hücreye yerleştirilmiştir.

Boğaz Polis Karakolunda, Ahmet SARIKILIÇ’ın yerleştirildiği hücrenin karşısında bulunan hücrede, hırsızlık suçundan tutuklu zanlı A.T. de aynı gün avukatı ile görüşmesinin ardından saat 18:00 sıralarında hücresine geri yerleştirildiği sırada Ahmet SARIKILIÇ’ı oturur vaziyette görülmüştür. Yaklaşık 15 dakika sonra ise, A.T. isimli diğer tutuklu, Ahmet SARIKILIÇ’ı hücresinde asılı bir vaziyette görmesinin ardından görevli polislere haber vermiş ve Ahmet SARIKILIÇ’ın giymekte olduğu şortun ipi ile kendisini hücre penceresine astığı görülmüştür. Olay yeri, Girne Bölge Savcısı, İlçe Polis Müdürü ve Adli Tıp Uzmanı tarafından ziyaret edilerek gerekli incelemeler yerinde yapılmış, zanlı avukatı ise olaydan haberdar edilerek olay yerine davet edilmiş ancak olay yerine gelmemiştir.

Adli Tıp Uzmanı tarafından, müteveffanın cesedi üzerinde olay yerinde yaptığı ilk muayenesinde ve otopsi neticesinde; vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi, elle ve bağla boğma izi, kesici delici alet yarası, ateşli silah yarası bulunmadığı, kesin ölüm sebebinin “canlı ası eylemi sonucu solunum yollarının kapanması ve gelişen asfiksi (havasızlık)” neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Zanlıya eşi tarafından giymesi için getirildiği iddia edilen şort ise eşi tarafından değil arkadaşı Ömer KAYA tarafından karakola getirilmiştir. İntihar olayı ile ilgili soruşturma titizlikle devam etmekte olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur. POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ