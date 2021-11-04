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Polis hücresinden kaçan şahıs Girne’de tespit edildi

Polis hücresinde tutuklu olarak tutulan şahıs firar etti, Girne’de yakalandı.

04 Kasım 2021 Perşembe 14:22
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Polis hücresinden kaçan şahıs Girne’de tespit edildi
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Polis hücrelerinden firar eden zanlı V.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, zanlınınSoygun ve Sahtekârlıkla Para Temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.

POLİS HÜCRESİNDEN FİRAR ETTİ

Polis, 18 Ağustos tarihinde saat 11.40'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin vermiş olduğu 300/2021 sayılı teminat şartlarını yerine getiremediğinden dolayı Merkez Karakol hücrelerinde tutuklu bulunan Lefkoşa'da sakin 35 yaşındaki zanlının gizlice hücreden kaçarak yasal tutukluluktan firar ettiğini anlattı.

GİRNE’DE TESPİT EDİLDİ

Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan zanlının dün Girne'de tespit edilerek temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, tahkikatındevam ettiğini söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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