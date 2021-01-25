Polisi görünce kaçmaya çalıştı

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 216 gram hintkeneviri, kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu madde ile tutuklanan M.A.M ile B.P hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar hakkında dün ek süre talebiyle duruşma yapıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Mustafa Zor, 21.01.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, M.A.M'nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 180 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırının içerisinde naylona sarılı 30 gram daha hintkeneviri ele geçirildiğini aktardı.

Polis, zanlının el çantasında ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 3 bin 345 dolar, 2 bin 25 euro ve 200 sterlin para bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, operasyon esnasında zanlının yanına gelen B.P’nin polisi görünce kaçmaya çalıştığını ancak makul kuvvet kullanılarak yakalandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içerisinde gizlediği naylonlara sarılı 6 gram hintkeneviri, bir gram metamfetamin ve yarım gram kokain bulduklarını açıkladı.

Polis memuru, M.A.M'nin 180 gram uyuşturucuyu zanlı B.P için getirdiğine dair ifade verdiğini, mesele ile ilgili bir şahsın daha arandığını, uyuşturucuların analize gönderildiğini ancak sonuçların çıkmadığını, kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlılar hakkında 4 gün daha tutukluluk emri istedi.

Mahkeme zanlılar hakkında 4 gün ek tutukluluk verdi.