Polistan sıkı denetim

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. 430 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 5 araç ise trafikten men edildi.

26 Aralık ve 27 Aralık tarihleri, 21.00 – 01.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda; Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhane, gece kulübü, pansiyon ve yatı evleri kontrol edilmiş, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 10 kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme gidildi. Gece kulüplerinde yapılan kontrollerde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 480 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 104 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç ise trafikten men edildi.