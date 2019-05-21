Psikologlar Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Başkanlığına Refia Erosal getirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleşenu sırasında yapılan oylama ile yeni yönetim kurulunun belirlendiği kaydedildi.

Yeni Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şöyle:

“Başkan Refia Erosal, As Başkan Eşmen Tatlıcalı, Eğitim Koordinatörü Bengü Berkmen, Organizasyon Koordinatörü İpek Uçkan, Genel Yazman Çağla Akarsel, Basın İletişim Koordinatörü Türkmen Töre, Genel Sayman Şerife Hilkat; Yönetim kurulu yedek üyeleri, Hüseyin Direk, Bleda Tilki; KTPD denetleme kurulu, Fezile Olkanlı, Feriha Kaşifoğlu; KTPD Disiplin Kurulu: Mehmet Akça, Sevim Asvaroglu”