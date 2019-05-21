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Psikologlar Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Başkanlığına Refia Erosal getirildi.

21 Mayıs 2019 Salı 09:57
Psikologlar Derneği Genel Kurulu Yapıldı
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Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Başkanlığına Refia Erosal getirildi.

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Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleşen Genel Kurulu sırasında yapılan oylama ile yeni yönetim kurulunun belirlendiği kaydedildi. 

Yeni Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şöyle: 

“Başkan Refia Erosal, As Başkan Eşmen Tatlıcalı, Eğitim Koordinatörü Bengü Berkmen, Organizasyon Koordinatörü İpek Uçkan, Genel Yazman Çağla Akarsel, Basın İletişim Koordinatörü Türkmen Töre, Genel Sayman Şerife Hilkat; Yönetim kurulu yedek üyeleri, Hüseyin Direk, Bleda Tilki; KTPD denetleme kurulu, Fezile Olkanlı, Feriha Kaşifoğlu; KTPD Disiplin Kurulu: Mehmet Akça, Sevim Asvaroglu”

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PsikologlarDerneğiGenelKurulHaberKıbrısGündem
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