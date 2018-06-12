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Rast Sevimli Dostlarımız için söyledi

Hayvanseverler bir kez daha sokak hayvanları için bir araya geldi

12 Haziran 2018 Salı 13:55
Rast Sevimli Dostlarımız için söyledi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) her yıl olduğu gibi bu yılda sokak hayvanları için güzel ve anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Geçtiğimiz yıl LTB Hayvan Barınağı için düzenlenen etkinlik bu yılda, sokak hayvanlarının taşıma işlemlerinde kullanılacak araç alımı için gerçekleştirildi.

Gece boyunca şarkılarını sevimli dostlarımız için söyleyen ülkemizin başarılı ve sevilen gruplarından Rast, bilet alarak projeye destek veren ve kendilerini dinlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı.

Nicosia Barrıcade Lounge Bar’da gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda hayvansever katıldı.

LTB Başkanı Harmancı: “Yeni Barınak için çalışmalar devam ediyor”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, konserde gönüllü olarak ve hiç bir karşılık beklemeden sahne alan Grup Rast’a, mekanı ücretsiz sağlayan Nicosia Barricade Lounge Bar yetkililerine, Veteriner Hekimler Birliği’ne, Kanerler Group'a, LTB Gençlik Meclisi’nin Sivil Toplum Masası’na teşekkür etti.

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Gecede LTB yeni Hayvan Barınağı ile ilgili olarak da bilgiler veren Başkan Harmancı, “Sokaktaki dostlarımız için en kısa zamanda 350 kapasiteli bir barınağı Lefkoşa’ya kazandırıyoruz. 1000 m2 kapalı alanda yer alacak AB standartlarında ve Hayvan Refahı Yasası’na uygun olarak projelendirilen 350 köpek kapasiteli LTB Barınağı muayenehane, ameliyathane, karantina barınma alanları, mutfak ve otelden oluşacak. Barınağın telleme işlemi tamamlandı. LTB olarak  mevcut barınağı da teslim aldık. Bence bu çok büyük bir adımdı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi  bu yılda birlikte ortak mücadele ettiğimiz bütün sivil toplum örgütlerine, etkinliğe katılarak destek veren tüm hayvan severlere  çok teşekkür ediyorum” dedi.

Özerdem: “Sokak hayvanları için çalışmalarımız sürecek”

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi Sorumlusu Dilge Özerdem ise gecede yaptığı konuşmada, LTB olarak sokak hayvanları yararına 4. kez bir organizasyona imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

LTB’nin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki barınağı teslim almasının ardından sorumluluklarının artığını kaydeden Özerdem, sokak hayvanları yarına çalışmalarının artarak süreceğini belirtti.

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