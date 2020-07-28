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Reklam tabelasına çarparak takla attı

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda bugün akşam saatlerinde virajda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden ve reklam tabelasına çarparak takla atan 21 yaşındaki Can Sevindi, yaralandı.

28 Temmuz 2020 Salı 21:48
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Reklam tabelasına çarparak takla attı

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda bugün akşam saatlerinde virajda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden ve reklam tabelasına çarparak takla atan 21 yaşındaki Can Sevindi, yaralandı.

Polis açıklamasına göre, NP 298 plakalı salon aracıyla Karpaz istikametine seyreden Can Sevindi, Akol villaları civarında sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak reklam tabelasına çarpıp takla attı.

Yaralı sürücünün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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