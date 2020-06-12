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Rektörlük yarışına Hocanın ve Sözen devam edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde rektörlük seçimi için yapılan eğilim yoklaması oy sayımı tamamlandı. Rektörlük yarışında yüzdelik oranına göre Aykut Hocanın ve Ahmet Sözen ikinci tura kaldı

12 Haziran 2020 Cuma 19:39
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Rektörlük yarışına Hocanın ve Sözen devam edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifası ile boşalan rektörlük için bugün eğilim yoklaması yapıldı.

Eğilim yoklamasında Prof.Dr. Aykut Hocanın 360 oy ve yüzde 39.83 oy oranı ile Prof. Dr Ahmet Sözen 293 oy ve yüzde 23.26  oy oranı ile ikinci tura kaldı. Pazartesi günü eğilim yoklamasında Hocanın ve Sözen ikinci turda yarışa devam edecek. 

Eğilim yoklamasında 1344 seçmenden toplam 1272'si oy kullandı. Yapılan seçimde,Prof. Dr. Aykut Hocanın 360 oy ile yüzde 39.84'ünü, Prof. Dr. Ahmet Sözen 293 oy ile yüzde 23.26'sını, Prof. Dr. Turgay Avcı 354 oy ile oyların yüzde 22.66'sını, Prof. Dr. Vedat Yorucu 192 oy ile yüzde 10.70'ini, Prof. Dr. Mustafa İlkan 60 oy ile yüzde 3.97'sini ve Prof. Dr. Dennis A. Siginer 3 oy ile yüzde 0.38'ini alarak seçimi tamamladı. Avcı'nın toplam oy sayısı Sözen'den fazla olmasına rağmen ağırlık oranı yüzde 64 olan öğretim üyelerinin oy kullandığı sandıktan Prof Dr. Ahmet Sözen'in daha fazla oy alması nedeni ile Sözen yüzdelik oranına göre Hocanın ile birlikte ikinci tura kalan isim oldu. Eğilim yoklamasında toplam katılım oranı ise yüzde 94.64 oldu. Seçimlerde 3 geçersiz 7 de boş oy olduğu belirlendi.

Senato’nun demokratik şekilde aday belirlemesi adına gerçekleştirilen eğilim yoklamasında adaylığı kabul gören Prof. Dr. Turgay Avcı, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Prof. Dr. Vedat Yorucu, Prof. Dr. Mustafa İlkan ve Prof. Dr. Dennis A. Siginer yarıştı.

Saat 08:30 itibari ile başlayan oy kullanma işlemleri 15:30 itibari ile son buldu.

Oy kullanma işlemi gerçekleştirilen 6 sandık, Merkezi Derslikler binasında bulunan Mustafa Afşin Ersoy salonunda açılarak, oylar sayıldı.

Kovid 19 salgını nedeniyle yurt dışında olup ülkeye dönemeyenler veya riskli gruplarda olan 42 seçmenden 38’i on-line oy kullandı.

Saat 08:30 ile 10:30 saatleri arasında rektör adayları Prof. Dr. Turgay Avcı, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Prof. Dr. Vedat Yorucu kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Adaylığı kabul edilen Prof. Dr. Mustafa İlkan ve Prof. Dr. Dennis A. Siginer yarı zamanlı görevli oldukları için oy kullanamadı. 

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Rektörlük SeçimiDAÜDoğu Akdeniz Üniversitesi
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