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Restorancılar açılma talep etti

Res-Bir üst komitenin belirleyeceği kurallara göre 22 Şubat’ta açılma tale petti. Birlikten yapılan açıklamada tüm çalışanların aşılanması da istendi .

19 Şubat 2021 Cuma 17:51
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Restorancılar açılma talep etti

Restorancılar Birliği (Res-Bir) Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne dilekçe gönderdi.

Dilekçede vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesi durumunda iş yerlerinin açılması talep edildi. Dilekçede, açılacak olan işyerlerinin hijyen, mesafe ve maske kurallarına uygun olarak 22 Şubat tarihinde açılmasına onay verilmesi istendi.

Dilekçede;

işletmelerde çalışan personellere 15 günde bir PCR testinin yapılması,

masalar arası mesafenin belirlenecek kurala göre olmasına,

iş yeri kapasitelerinin yüzde 50’si ile çalışmaya,

tüm personelin maskelerini takarak görev yapacağına ve hijyen kurallarına harfiyen uyma konusunda birlik taahhüt verdi.

Tüm çalışanlara aşı yapılsın

Bunun yanında hem müşterilerin hem çalışanların sağlığı açısında tüm Res-Bir çalışanlarının acilen aşılanması da talep edildi.

Dilekçede “Bizi denetleyin, kurallara uymayan işletmeleri uyarın, biz buna hazırız, sizlerden de tek talebimiz aşıdır” denildi

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