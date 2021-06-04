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Reyting sonuçları 3 Haziran Perşembe

Diziseverlerin ilgiyle takip ettikleri projeler izleyicilerle buluştu.

04 Haziran 2021 Cuma 12:38
112 Okunma
Reyting sonuçları 3 Haziran Perşembe

Peki, ekranda olan yapımlar içerisinden kim kaçıncı oldu?

İşte sıralamaların bir bölümü…

AB REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE

1 CAMDAKİ KIZ

2 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

3 CAMDAKİ KIZ ÖZETİ

4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

6 BİR ZAMANLAR KIBRIS

7 ESRA EROL’DA

8 SURVİVOR

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 3 HAZİRAN 2021

1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 CAMDAKİ KIZ 

3 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

4 ESRA EROL'DA

5 SURVİVOR

6 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER 

7 BİR ZAMANLAR KIBRIS

8 CAMDAKİ KIZ ÖZETİ 

9 ATV ANA HABER

10 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÖZETİ

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