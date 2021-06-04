Reyting sonuçları 3 Haziran Perşembe

Peki, ekranda olan yapımlar içerisinden kim kaçıncı oldu?
İşte sıralamaların bir bölümü…
AB REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE
1 CAMDAKİ KIZ
2 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
3 CAMDAKİ KIZ ÖZETİ
4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
6 BİR ZAMANLAR KIBRIS
7 ESRA EROL’DA
8 SURVİVOR
9 HAVA DURUMU KANAL D
10 ATV ANA HABER
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 3 HAZİRAN 2021
1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
2 CAMDAKİ KIZ
3 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
4 ESRA EROL'DA
5 SURVİVOR
6 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
7 BİR ZAMANLAR KIBRIS
8 CAMDAKİ KIZ ÖZETİ
9 ATV ANA HABER
10 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÖZETİ