Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...

Rum basını: Yavuz neden gitti?

Yavuz Gitti (Ama Neden?)” başlığıyla aktardığı haberinde, Yavuz’un bölgeden ayrıldığını Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de doğruladığını ancak Türk tarafından resmî bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti.

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:18
Rum basını: Yavuz neden gitti?

Karpaz açıklarında Karpaz-1 hedefinde haziran başlarından beridir sondaj çalışması yapan Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarına son vererek bölgeden ayrıldığı, Mersin açıklarında yeni görev emri beklediği haberi, Rum basınında “neden gitti?” sorusuna neden oldu.
Alihtia “Türk Sondaj Gemisi Karpaz’ı Terk Etti ve Mersin Açıklarına Gitti… Yavuz Gitti (Ama Neden?)” başlığıyla aktardığı haberinde, Yavuz’un bölgeden ayrıldığını Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de doğruladığını ancak Türk tarafından resmî bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti.
Habere göre Hristodulidis, Yavuz’un bölgeden ayrılması hakkında yorum veya değerlendirme yapmaktan kaçınmakla birlikte  Rum makamlarının, Yavuz’un bölgeden hareket ettiğini doğrulamasına karşın, şekillenen verileri değerlendirme ve inceleme aşamasında olduğunu, bu çalışmayı tamamladığı zaman açıklama yapacağını söyledi.
Yavuz’un gittiğini ancak Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ile Fatih sondaj gemisinin yerlerinde durduğunu belirten gazete, Türk tarafının Yavuz’la ilgili ilk açıklamasının, Karpaz bölgesindeki çalışmalarının 30 Eylül’e kadar devam edeceği yolunda olduğuna işaret ederek, bu erken ayrılışına dair bazı olası senaryolara işaret etti. 
Gazeteye göre muhtemel senaryolardan biri; Yavuz’un  sondajlarını, olumlu sonuca ulaşamadan tamamlaması ve orada daha fazla durmasına bir sebep olmadığına karar vermesi şeklindedir. 
İkincisi; Yavuz’a destek ve ikmal sağlayan Norveç gemilerinin Rum yönetiminin  girişimleri üzerine TPAO ile yaptıkları sözleşmeyi feshetmesi nedeniyle yaşadığı sorunlar yüzünden, sorun çözülene kadar bölgeden geçici olarak ayrılmış olmasıdır.
Üçüncüsü ise; Yavuz’un, beklenmekte olan BM Genel Kurul çalışmaları ve New York’ta Kıbrıs sorununa dair çalışmalar ışığı altında Türk  tarafının, bölgedeki durumu yatıştırmaya ve yardımcı olacak ortam yaratmaya katkı olarak gösterme manevrası çerçevesinde ayrılmış olmasıdır.
Gazete, Yavuz’un KKTC’nin verdiği ruhsat çerçevesinde Karpaz’da çalışma yaptığını ancak Fatih’in, Türkiye’nin  kendi MEB’i addettiği bölge içerisinde faaliyet gösterdiğini, Yavuz bölgeden ayrılırken  Fatih’in çalışmalarına devam etme sebebinin de bu olabileceğini ekledi. 
Haravgi, IHA haber ajansına dayandırdığı haberini “Yavuz Mersin’e Döndü Direktif Bekliyor” başlığı altında özetledi.
Aynı gazete, Türk ordusunun 22 Eylül’e kadar Akdeniz ve Ege’de gerçek mermilerle, Kararlılık 2019 kod isimli tatbikat icra edeceğini, 16 Eylül’de başlayan tatbikat ile, Doğu Akdeniz’de emrivakilere müsaade etmeyeceği mesajını vermekte olduğunu yazdı.
Politis de IHA kaynaklı haberi “Yavuz Mersin’de… Fatih ve Barbaros Yerinde Duruyor… Türk Medyası Yavuz Sondaj Gemisinin Karpaz Açıklarındaki Sondajlarının İlk Turunu Tamamladığını ve Bundan Sonraki Adımlar İçin Emir Beklediğini Belirtiyor” başlık ve spotlarıyla aktardı. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
RumYavuzNedenGittiHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut Akacan'a tutuklu yargılama!
Bulut Akacan'a tutuklu yargılama!
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’i kabul etti
Hüseyin Kardan hayatını kaybetti
Hüseyin Kardan hayatını kaybetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim