Rum basını: Yavuz neden gitti?

Karpaz açıklarında Karpaz-1 hedefinde haziran başlarından beridir sondaj çalışması yapan Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarına son vererek bölgeden ayrıldığı, Mersin açıklarında yeni görev emri beklediği haberi, Rum basınında “neden gitti?” sorusuna neden oldu.

Alihtia “Türk Sondaj Gemisi Karpaz’ı Terk Etti ve Mersin Açıklarına Gitti… Yavuz Gitti (Ama Neden?)” başlığıyla aktardığı haberinde, Yavuz’un bölgeden ayrıldığını Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de doğruladığını ancak Türk tarafından resmî bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti.

Habere göre Hristodulidis, Yavuz’un bölgeden ayrılması hakkında yorum veya değerlendirme yapmaktan kaçınmakla birlikte Rum makamlarının, Yavuz’un bölgeden hareket ettiğini doğrulamasına karşın, şekillenen verileri değerlendirme ve inceleme aşamasında olduğunu, bu çalışmayı tamamladığı zaman açıklama yapacağını söyledi.

Yavuz’un gittiğini ancak Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ile Fatih sondaj gemisinin yerlerinde durduğunu belirten gazete, Türk tarafının Yavuz’la ilgili ilk açıklamasının, Karpaz bölgesindeki çalışmalarının 30 Eylül’e kadar devam edeceği yolunda olduğuna işaret ederek, bu erken ayrılışına dair bazı olası senaryolara işaret etti.

Gazeteye göre muhtemel senaryolardan biri; Yavuz’un sondajlarını, olumlu sonuca ulaşamadan tamamlaması ve orada daha fazla durmasına bir sebep olmadığına karar vermesi şeklindedir.

İkincisi; Yavuz’a destek ve ikmal sağlayan Norveç gemilerinin Rum yönetiminin girişimleri üzerine TPAO ile yaptıkları sözleşmeyi feshetmesi nedeniyle yaşadığı sorunlar yüzünden, sorun çözülene kadar bölgeden geçici olarak ayrılmış olmasıdır.

Üçüncüsü ise; Yavuz’un, beklenmekte olan BM Genel Kurul çalışmaları ve New York’ta Kıbrıs sorununa dair çalışmalar ışığı altında Türk tarafının, bölgedeki durumu yatıştırmaya ve yardımcı olacak ortam yaratmaya katkı olarak gösterme manevrası çerçevesinde ayrılmış olmasıdır.

Gazete, Yavuz’un KKTC’nin verdiği ruhsat çerçevesinde Karpaz’da çalışma yaptığını ancak Fatih’in, Türkiye’nin kendi MEB’i addettiği bölge içerisinde faaliyet gösterdiğini, Yavuz bölgeden ayrılırken Fatih’in çalışmalarına devam etme sebebinin de bu olabileceğini ekledi.

Haravgi, IHA haber ajansına dayandırdığı haberini “Yavuz Mersin’e Döndü Direktif Bekliyor” başlığı altında özetledi.

Aynı gazete, Türk ordusunun 22 Eylül’e kadar Akdeniz ve Ege’de gerçek mermilerle, Kararlılık 2019 kod isimli tatbikat icra edeceğini, 16 Eylül’de başlayan tatbikat ile, Doğu Akdeniz’de emrivakilere müsaade etmeyeceği mesajını vermekte olduğunu yazdı.

Politis de IHA kaynaklı haberi “Yavuz Mersin’de… Fatih ve Barbaros Yerinde Duruyor… Türk Medyası Yavuz Sondaj Gemisinin Karpaz Açıklarındaki Sondajlarının İlk Turunu Tamamladığını ve Bundan Sonraki Adımlar İçin Emir Beklediğini Belirtiyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.