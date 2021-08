Rum zihniyetini kınıyoruz!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1963 yılında eşit kurucusu olduğumuz ortaklık Cumhuriyeti’nden Kıbrıslı Türkleri şiddet yoluyla atarak o günden beridir Kıbrıs Adası’nın tek sahibi gibi hareket eden Rum liderliği Kıbrıs Türk Halkını meşru haklarından mahrum bırakmakta, izolasyon ve kısıtlama altında yaşamaya zorlamaktadır. Irkçı ve hakimiyetçi emellerine ulaşmada gerçeklerin ortaya çıkmaması için Rum tarafı Kıbrıs Türkünün uluslararası temaslarını uzlaşı kültüründen çok uzak, insan haklarını neredeyse her gün ihlal eden bir anlayışla önlemeye çalışmaktadır. Bu anlayışın son kurbanı Hollanda Milletvekili Haan olmuştur. Kıbrıs Türk Halkı’nın herhangi yabancı bir yetkiliyle görüşmesine dahi tahammül edemeyenler, aslında 50 yılı aşkın bir süredir devam eden Kıbrıs konusunun neden çözülmediğine de yaptıkları açıklamalarla en iyi yanıtı vermektedirler.

Rum tarafının tahakkümcü anlayışı ve Kıbrıs Türk Halkı’nı izolasyon altında tutma siyaseti günlük yaşamın her alanına yayılmıştır. Kıbrıs Rum liderliği, Kıbrıs Türk gençliğinin sportif, kültürel ve sosyal herhangi bir faaliyete katılmaması için elinden gelen her türlü çabayı her platformda sürdürmüş ve sürdürmektedir. Bu nedenlerden dolayı Kıbrıs Türk tarafı olarak yeni vizyonumuzu gerçeklik temelinde ortaya koymuş ve eğer Kıbrıs’ta bir uzlaşı isteniyorsa, bunun ancak ve ancak eşitler arasında müzakere edilerek bulunabileceği, bu dengeyi sağlamak için de egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesi gerektiğini söylüyoruz. İlgili taraflar eğer sorunun çözümünü istiyorsa, bu son örnekte olduğu gibi, paylaşmayı her alanda reddeden, Kıbrıs Adası’nın geleceğini sadece Rum Devletine dönüşmüş olan mevcut yapılarının devamı olarak gören hakimiyetçi zihniyete dur demelidir”