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Rumlar yine BM'ye başvurdu!

23 Şubat 2021 Salı 13:05
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Rumlar yine BM'ye başvurdu!

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Rum Yönetiminin, Kıbrıslı Rumların Yeşilırmak kapısı üzerinden geçişleri ile aynı zamanda Kuzey’de yaşamını sürdürüp şu an Güney Kıbrıs’ta bulunan kişilerin aile üyelerinin karantinaya girmeden KKTC’deki evlerine geri dönememeleri konusunda, dün yeniden Birlemiş Milletler (BM) nezdinde girişimde bulunduğunu açıkladı.

Alithia gazetesine göre, Aşağı Pirgo sakinlerinin, KKTC hükümetinin kararıyla Kıbrıslı Türk çalışanların artık Güney Kıbrıs’a yedi gün geçerliliğe sahip negatif korona virüs testiyle geçebilmeleri fakat kendilerinin Lefkoşa Rum kesimine gitmek için Yeşilırmak kapısından aynı şekilde geçememeleri konusundaki şikayetleriyle ilgili açıklamada bulunan Fotiu, geçişler konusunda geçtiğimiz Cuma günü KKTC’de açıklanan gevşemelerin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yapan Kıbrıslı Türk çalışanlar ile KKTC’ye giden Kıbrıslı Rum çalışanlarla alakalı olduğunu söyledi.

Bunun temel olarak KKTC’deki okullarda görev yapan Rum öğretmenlerle alakalı olduğunu dile getiren Fotiu, bu gibi durumlarda, bu çalışanların 7 gün geçerliliğe sahip olacak olan negatif test sonucu sunmaları halinde geçiş yapabileceklerini dile getirdi.

Bu gevşemelerin başka kişilerle alakalı olmadığını dile getiren Fotiu, bundan ötürü Rum Yönetiminin, ürün taşımak ve tıbbi sebeplerle Lefkoşa Rum kesimine gitmek için Yeşilırmak kapısından geçmesi gereken Aşağı Pirgo sakinlerinin geçişleri, aynı zamanda KKTC’de yaşamını sürdürüp şu anda Rum kesiminde bulunan ailelerin, karantinaya girmedikleri sürece KKTC’ye dönememeleri konusunda dün yine BM nezdinde girişimde bulunduğunu söyledi.

Bunların 2-3 aileden ibaret olduğunu ifade eden Fotiu, bir süreden bu yana BM’den bu kişilerin KKTC’ye geçmelerine ve evlerinde kendilerini izole etmelerine izin verilmesinin talep edilmesine rağmen bunun kabul edilmediğini, dolayısıyla bu kişilerin KKTC’ye gitmeleri için otelde karantinaya girmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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