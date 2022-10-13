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Rusya’dan KKTC'ye direkt uçuş başlar mı?

Rusya, KKTC'ye doğrudan uçuş hazırlığı yaptığı ve Rusya'dan ilk uçuşun KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım'da yapılmasının planlandığı bilgisinin basına yansıması, KKTC’de heyecana neden oldu. Gündem Kıbrıs ekibi vatandaşlara “Sizce Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuşlar başlar mı?” diye sordu…

13 Ekim 2022 Perşembe 14:50
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Rusya’dan KKTC'ye direkt uçuş başlar mı?



ÖZEL HABER - Bahar Sancar

Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, KKTC’nin uluslararası arenada tanınmadığını, bu nedenle de Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuşların başlayacağına inançlarının olmadığını belirtti. 

Bazı vatandaşlar ise Rusya’dan KKTC’ye doğrudan değil, Antalya üzerinden uçuşların başlayacağını düşündüklerini söyledi. KKTC uluslararası olarak tanınmadığı için Antalya üzerinden bir uçuş formülünün mümkün olacağını kaydeden vatandaşlar, ülkeye gelen turist sayısının artmasının önemine vurgu yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın Rusya’ya ambargo uyguladığını, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin son dönemlerde iyiye gittiğini ifade eden vatandaşlar, bu nedenlerden dolayı Rusya’nın KKTC’ye direkt uçuş başlatabileceğini söyleyerek, “Putin yapabilir” dedi. 
Ülkeye gelecek olan turist sayısında artışın önemine dikkat çeken vatandaşlar, içerisinde bulunduğumuz ekonomik krizin yaralarının, turist sayısında artış ile sarılabileceğine inanıyor. Hükümete ise güvenmediklerini söyleyen vatandaşlar, yerli havayolu konusunda ise ümitsizliklerini dile getirdi.

Son Güncelleme: 13.10.2022 16:08
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