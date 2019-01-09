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Sadıkoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı göreve çağırdı

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:13
Sadıkoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı göreve çağırdı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, son zamanlarda neredeyse her yağmur yağdığında kapanan, en son ise 1 Ocak’taki sağanak yağmur sonrası kapanan Kalecik-Tuzluca yolunun halen açılamadığını belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı göreve çağırdı. 
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kapanan ve halen açılamayan bu yolla ilgili açıklamalarda bulundu. 
Kapanan yolu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Sadıkoğlu, eskiden yol üzerinde bulunan 9 köprüye karşılık yeni yola 10 köprü yapıldığını ancak bu köprülerin altından geçen suların diğer köprülere ulaşmasını sağlayacak derelerin ise tamamlanmadığını vurguladı. Sadıkoğlu, su taşkınlarını da buna bağladı.
Kalecik-Tuzluca yolunun bundan bir ay önce de su baskınları nedeniyle trafiğe kapandığını hatırlatan Sadıkoğlu, o zaman gereken mercilere bölgedeki sıkıntıyı ilettiklerini, ancak yılbaşının öncesi ve yılbaşının sonrasındaki günlerde aşırı yağışlar nedeniyle yeniden su taşkınları yaşandığını ve sorunun daha büyük boyutlara ulaştığını belirtti.

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SADIKOĞLU: “BİZ ÇALIŞMA YAPMAYA HAZIRIZ”
1 Ocak’ta yağan yağmur sonrası yolun yeniden kapandığını hatırlatan Sadıkoğlu, yeni yoldaki 10 köprüden sadece iki tanesine belediyenin ve bölgedeki kamyon ve dozer işletmecilerinin müdahale ederek iki dereyi birbirine kavuşturabildiğini ifade etti. 
Sadıkoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bir an önce bu yola müdahale etmesi gerektiğini, çünkü Kalecik-Tuzluca yolunun çok sık kullanılan yoğun bir yol olduğunu, gerekirse belediye ve bölge esnafıyla birlikte köprüleri birbirine bağlayacak çalışmayı yapmaya da hazır olduklarını söyledi.
Sadıkoğlu, “Bu yolun 3-5 gündür trafiğe kapalı olması, buradaki trafiği ciddi şekilde aksatıyor. Trafik akışı, Kalecik içerisinden veriliyor ve orada da yolların durumu belli. Oradan da sürekli yakıt tankerleri, çimento kamyonları geçiyor ve orada da bir tehlike oluşabilir düşüncesindeyim. Bir an önce, hatta bugünden itibaren Ulaştırma Bakanlığıyla birlikte bu yolda bir çalışma yapılması ve yapılması gereken tüm tedbirlerin alınması gerekiyor. Ve biz belediye olarak tüm bunlara katkı vereceğimizi yinelemek istiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanlığıHasan Sadıkoğlu
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yurttaş 2019-01-09 17:31:44

booşşver sayın başkanım yavaş yavaş bu da olur üzme o tatlı canını

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