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Sadrazamköy’de büyük hırsızlık!

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:38
Sadrazamköy’de büyük hırsızlık!

Sadrazamköy'de aralarında  Demeokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın da yazlığının bulunduğu toplamda 4 eve hırsız girdiği öğrenildi.  Edinilen bilgiye göre Serdar Denktaş’ın yazlığındaki  birçok elektronik eşyanın çalındığı öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre, Sadrazamköy'de 16 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında, Güzel Sokak üzerinde bulunan bir sitede  dört villa meçhul şahıslar tarafından açılarak içerilerinden birçok ev eşyasının yanı sıra,  elektronik eşyalar (TV, radyo-teyp çalar, küçük mutfak aletleri, ütü vb)  çalındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 06.07.2019 12:43
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