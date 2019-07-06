Sadrazamköy’de büyük hırsızlık!

Sadrazamköy'de aralarında Demeokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın da yazlığının bulunduğu toplamda 4 eve hırsız girdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Serdar Denktaş’ın yazlığındaki birçok elektronik eşyanın çalındığı öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre, Sadrazamköy'de 16 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında, Güzel Sokak üzerinde bulunan bir sitede dört villa meçhul şahıslar tarafından açılarak içerilerinden birçok ev eşyasının yanı sıra, elektronik eşyalar (TV, radyo-teyp çalar, küçük mutfak aletleri, ütü vb) çalındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.