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Sağanak Yarın ve Çarşamba Günü De Devam Edecek

Ülkede bugün yer yer etkili olan yağışlı havanın yarın ve Çarşamba günü de sürmesi bekleniyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi 14:07
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Sağanak Yarın ve Çarşamba Günü De Devam Edecek

Meteoroloji Dairesi, 22 – 28 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunda, havanın genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak, nispeten nemli olacağını açıkladı.

Bölge yarın ve Çarşamba günleri ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı önceleri iç kesimlerde 31 - 34 derece, sahillerde 24 - 27 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 35 - 38 derece, sahillerde ise 28 - 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde esecek.

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