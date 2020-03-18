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"Sağlık Bakanı Dr.  Ali Pilli'nin Sağlık Durumu ile İlgili Açıklama " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

18 Mart 2020 Çarşamba 15:26
2985 Okunma
"Sağlık Bakanı Dr.  Ali Pilli'nin Sağlık Durumu ile İlgili Açıklama " 

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli,  hipertansiyona bağlı şikayeti nedeniyle Lefkoşa Kolan hastanesinde  gözlem ve istirahate alınmıştır .

Yoğun bakımda değil normal odada müşahede altındadır.

Tetkikleri devam etmektedir .

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıAli Pilli
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Ertaç 2020-03-18 15:31:50

Biz hasta olursak Kolana a gidemem,napacayık

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