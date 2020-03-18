"Sağlık Bakanı Dr.  Ali Pilli'nin Sağlık Durumu ile İlgili Açıklama " 

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, hipertansiyona bağlı şikayeti nedeniyle Lefkoşa Kolan hastanesinde gözlem ve istirahate alınmıştır .
Yoğun bakımda değil normal odada müşahede altındadır.
Tetkikleri devam etmektedir .
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, hipertansiyona bağlı şikayeti nedeniyle Lefkoşa Kolan hastanesinde gözlem ve istirahate alınmıştır .
Yoğun bakımda değil normal odada müşahede altındadır.
Tetkikleri devam etmektedir .
Biz hasta olursak Kolana a gidemem,napacayık