Sağlık Bakanı Pilli : "Sürecin takipçisiyim"

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu'nun ailesi ve sevdikleri Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Atlas'ın annesi ve babası sağlık bakanlığı önünde açıklama yaptı ve Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin dışarıya çıkmasını istedi.

Rüstemoğlu Ailesi, raporu görmek ve Sağlık Bakanı ile görüşmek üzere Ali Pilli'nin yanına gitti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, yargı sürecinin sürdüğünü, adli sürecin tamamlanmasının ardından suçluların cezasını çekeceğini ifade etti.

Pilli’nin açıklaması şu şekilde:

“Adli süreç devam ediyor. Bu sonuçlanınca suçlular cezasını çeker. Ben takipçisi olacağım. Ihmale ben karar veremem adli süreç sonunda karar verilir. Ben takipçisi olacağım. İhmal eden kişi varsa herkes cezasını görecek.

ÜSTÜME DÜŞEN GÖREVİ YAPACAĞIM

Polise aile de suç duyurusunda bulundu. Bu süreçtir. Mahkemede incelenecek konuşulacak.

Benim buraya çıkmamama hiçbir sebep yok. Sizin acınızı paylaşıyorum. Bana düşen her görevi söz veriyorum ben yapacağım. Bana düşen her görevi şeffaf şekilde yapacağım.