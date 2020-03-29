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Sağlık Bakanlığı: "Alman vatandaşın hayatını kaybettiği iddiaları doğru değil"

Sağlık Bakanlığı, bazı haber sitelerince ortaya atılan "KKTC'de koronavirüsten ikinci ölüm" iddialarını yalanladı.

29 Mart 2020 Pazar 13:58
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Sağlık Bakanlığı: "Alman vatandaşın hayatını kaybettiği iddiaları doğru değil"

Sağlık Bakanlığı, bazı haber sitelerince ortaya atılan "KKTC'de Koronavirüsten ikinci ölüm" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, "yoğun bakımda yatan Alman hastanın tedavisi devam etmekte olup, durumu stabildir. Hayatını kaybettiği iddiaları gerçekliği yansıtmamaktadır" denildi. 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sosyal medya ve bazı haber sitelerinde KKTC'de korona virüsünden bir Alman hastanın daha hayatını kaybettiği iddiaları yer almaktadır. 

Yoğun bakımda yatan Alman hastanın tedavisi devam etmekte olup, durumu stabildir. Hayatını kaybettiği iddiaları gerçekliği yansıtmamaktadır."

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüs
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