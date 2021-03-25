Sağlık Bakanlığı, aşı uygulamalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın dijital aşı programı ile vatandaşlara ciddi bir kolaylık sağladığı, daha adaletli bir aşı uygulama sistemini hayata geçirdiği belirtildi.

65 yaş üzeri, kronik hastaların tümünün aşılanma programının bitirilmesiyle birlikte yine aynı kriterler çerçevesinde daha alt yaş gurupları ile aşılama programının devam edeceği ifade edildi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana daha şeffaf, daha adil bir aşılama sistemi için hiç vakit kaybetmeden çalışmalarımızı başlattık ve öncelikle aşı programını dijital bir ortama taşıdık.

Sağlık Bakanlığı dijital aşı programı ile vatandaşlarımıza ciddi bir kolaylık sağlamış, daha adaletli bir aşı uygulama sistemini hayata geçirmiş bulunmaktadır.

Bu uygulama belli kriterler çerçevesinde sürecektir. 65 yaş üzeri, kronik hastaların tümünün aşılanma programının bitirilmesiyle birlikte yine aynı kriterler çerçevesinde daha alt yaş gurupları ile aşılama programı devam edecektir.

Sağlık Bakanlığı olarak uyguladığımız kriterler DSÖ ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı kriterler ile paralellik göstermektedir.

Bu aşı programı çerçevesinde önceliğimiz Koronavirüs hastalığının hayati tehdit oluşturduğu kronik hastalığı olup ileri yaş guruplarındaki vatandaşlarımızdır.

Bilinmesini isteriz ki hiçbir meslek gurubu ve sektöre ayırım yapmaksızın dijital aşı uygulamasına başvuruda bulunan hangi vatandaşımız hangi kriterlere uyuyorsa aşı uygulamamız aynı şeffaflık ve kayıt alıntına alınarak devam edecektir."