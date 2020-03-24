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Sağlık Bakanlığı: “İddialar asılsız, diyaliz hastasının test sonucu negatif”

Sağlık Bakanlığı sosyal medyada yazılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada söz konusu diyaliz hastasının test sonucunun negatif çıktığı, sağlık çalışanlarının da gözlem altına alınmadığı ifade edildi.

24 Mart 2020 Salı 15:25
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Sağlık Bakanlığı: “İddialar asılsız, diyaliz hastasının test sonucu negatif”

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yayılan iddialara yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada diyaliz hastasının Koronavirüs testinin negatif çıktığı, söz konusu hasta ile temasta bulunan sağlık çalışanlarının da gözlem altına alınmadığı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün sosyal medyada yer alan korona virüsü şüphesi bulunan diyaliz hastası ile temas etmesi sonucu bazı sağlık çalışanlarını gözlem altına aldığımız iddiaları ile ilgili açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız.

Mevzu bahis diyaliz hastasına gerekli tüm tetkikler yapılmış olup, sonuçları negatiftir. Kamuoyuna duyurulur.”

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüs
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