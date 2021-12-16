Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru!

Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Genel Gıda ve Yem Yasası ile Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası uyarınca Bakanlığımız gıda işletmelerini kayıt altına almaya devam etmektedir.

Yasa gereği tüm gerekliliklerini tamamlayıp İşletme Kayıt Belgesi alan yeni işletmeler;

Çaluda Gıda Sanayi Ltd

Uğur Gıda

Duran Özer Tic. İşl.

Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasasının 6. Maddesi uyarınca ülkemizde faaliyet gösteren ve ambalajlanmış su üretimi yapan tüm işletmeler Bakanlığımız tarafından verilen “Üretim ve Satış İzin Belgesi” almak zorundadır. Bu bağlamda yasal gerekliliklerini yerine getirip üretim ve satış için belgelerini almış işletmeler;

Cypri- Cola Co. Ltd.

Hediyem Su Ltd.