Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
banner40

Sağlık Bakanlığı: Tifüs salgını söz konusu değildir

17 Ocak 2019 Perşembe 20:18
Sağlık Bakanlığı: Tifüs salgını söz konusu değildir

Sağlık Bakanlığı, ülkede tifüs salgınının söz konusu olmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ, yaptığı yazılı açıklamada, basında ülkede tifüs salgını olduğunun iddia edildiğini belirterek, bu konuyla ilgili gerekli araştırmaların yapıldığını, Enfeksiyon Uzmanları ile görüşüldüğünü kaydetti.

Son beş yıl içinde görülen Tifüs vakalarının sporadik özelikte olup salgın niteliği taşımadığını açıklayan Uludağ, “Tifüs bulaşıcı hastalıklar sınıfında olduğundan bildirimi zorunludur” dedi.

Uludağ, ayrıca vakaların görülme sıklığının mevsimsel, ilkbahar sonu yaz mevsimi döneminde olduğunu belirterek, bildirilen vakanın tifüs tanısı almamış olup şüpheli vaka olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Uludağ, “Ülkemizde böyle bir salgının söz konusu olmadığı kamuoyuna saygı ile duyurulur” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besim’den tifüs açıklaması:
Besim’den tifüs açıklaması:
Tuzluca'da elektrik kesintisi
Tuzluca'da elektrik kesintisi
Kalkanlı Yaşam Evi’nin Açılışı Yapıldı...
Kalkanlı Yaşam Evi’nin Açılışı Yapıldı...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim