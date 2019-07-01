Sağlık Bakanlığı’ndan tehlike yok açıklaması!

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul etti. Oktay, Güler ve Çelik, Libya'daki gelişmeler ve KKTC'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'daki gelişmeler Beştepe'de değerlendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik'i kabul etti.

Toplantı 1,5 saat sürdü.

Toplantıda Libya'daki ve KKTC'deki gelişmeler ele alındı.

Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler 6 Türk vatandaşını alıkoymuş, daha sonra ise Ankara devreye girmişti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları 24 saat geçmeden alıkonulan Türklerin serbest bırakıldığını açıklamıştı.