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“Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına asla tolerans göstermeyeceğiz”

Sağlıkta örgütlü 3 sivil toplum örgütü, daha fazla üzücü olay yaşanmadan yetkilileri şiddet konusunda önlem almaya, şiddetin türüne bakılmaksızın suç sayılması için yasal altyapıyı oluşturmaya çağırdı.

08 Ocak 2019 Salı 16:15
“Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına asla tolerans göstermeyeceğiz”

Sağlık çalışanlarına şiddete sıfır tolerans” başlığıyla ortak açıklama yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, her türlü şiddeti kınadıklarını belirterek, “Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına asla tolerans göstermeyeceğiz, bu amaçla her türlü girişimi de yapacağız” açıklamasında bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde tüm vatandaşlar için ulaşılabilir, çağdaş, eşit bir sağlık hizmeti sunumu sağlanması için yıllardan beridir oluşturmayı başaramadığımız sistemin getirdiği sorunları sadece hizmeti alan hastalar değil hizmeti sunan sağlık çalışanları da yaşamaktadır.”
Ortak açıklamada, bir hasta yakınının yakın geçmişte Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde görevli hemşireye şiddet uyguladığı anımsatılarak, benzer bir olayı bir hekimin de yaşadığı aktarıldı.

Açıklamada, “Özel muayeneye başvuran bir hasta yakını randevusu olmamasına karşın sırasını beklemek yerine çocuğunu aradan muayene ettirme talebi karşılanamadığı için diğer çocuk hastalar ve hasta yakınlarının yanında kadın hekime sözel saldırıda bulundu. Çocukların bulunduğu ortamda korku saçan söz konusu şahıs hakaret ve tehditlerini sosyal medya üzerinden de devam ettirdi, şiddeti sürdürdü” denildi.

“Şiddet bir halk sağlığı sorunudur” ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

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“Yıllardan beridir sağlık sistemindeki her türlü aksaklıkta sağlık çalışanlarının sorumlu gösterilmeye çalışılmasının son dönemde giderek artan sağlıktaki şiddet olaylarında etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Politikacıların olumsuz söylemleri de şiddet olaylarının yaşanmasında belirleyici olmaktadır. Özellikle hekimlerin itibarını sarsan ve hedef haline getiren yetkili ağızlarından gelen açıklamalar, insanlar tarafından unutulmamaktadır.

Şiddeti artıran unsurlardan birisi de cezasızlık kültürüdür ve şiddeti uygulayan kişiler cezalandırılmayacakları ya da önemli bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi ile hareket etmektedir.

Bu nedenledir ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hiçbir şekilde hoşgörü gösterilmeyeceği ve mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi önleyicilik açısından önemlidir.

Şiddetin, bir toplumda onay görmesi devam ettikçe, kişilerin yaşamının bir parçası haline gelmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle toplumun eğitilmesi, şiddetin kontrolünde ve engellenmesinde son derece önemlidir.”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, ortak açıklamada şu talep ve görüşleri de dile getirdi:

“Şiddetin hoş̧ görülmediği bir ortamın oluşturulması, işyerinde meydana gelen şiddet olaylarının, şiddet türüne bakılmaksızın suç sayılması, gerekli yasal altyapının hazırlanması gerek. Sağlıkta yaşanan her türlü şiddeti kınarken, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına asla tolerans göstermeyeceğimizin, bu amaçla her türlü girişimi yapacağımızın bilinmesini isteriz. Daha fazla üzücü olay yaşanmadan yetkilileri önlem almaya, sorumluluklarını yerine getirip yasalar da dahil her türlü düzenlemeyi yapmaya bir kez daha davet ederiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarışiddetToleransHaberGündemKıbrıs
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