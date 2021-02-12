Sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları yapılıyor

Sağlık çalışanlarına Koronavirüs aşılarının 2. dozları yapılıyor...

Bugün, yarın, 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günlerinde sağlık çalışanlarının 2. doz aşıları birinci dozların yapıldığı merkezlerde yapılacak.

Sadece Acil Durum (Pandemi) Hastanesinde ilk doz aşılarını yaptıranlar 2. doz aşılarını Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yaptıracak.

Nalbantoğlu Hastanesinde bugün ve 15 Şubat pazartesi aşılama saat 13.00’de başlayacak.

Yarın ve 14 Şubat Pazar tarihlerinde ise tüm hastanelerde saat 09.00'dan itibaren sağlık çalışanlarının aşılamaları yapılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2. doz aşısı yapılacak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde belirtilen merkezlere gitmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.