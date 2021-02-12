Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
İthali yasak süt tozu mahkemelik etti
İthali yasak süt tozu mahkemelik...
Sahte emlakçı cezaevine gönderildi
Sahte emlakçı cezaevine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Cinayet zanlılarına 8 gün daha tutukluluk
Cinayet zanlılarına 8 gün daha...
Flaş Haber
Firari zanlı yakalandı
Kapat

Sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları yapılıyor

Sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları bugünden itibaren 4 gün boyunca gerçekleştirilecek.

12 Şubat 2021 Cuma 09:17
501 Okunma
Sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamaları yapılıyor

Sağlık çalışanlarına Koronavirüs aşılarının 2. dozları yapılıyor...

Bugün, yarın, 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günlerinde sağlık çalışanlarının 2. doz aşıları birinci dozların yapıldığı merkezlerde yapılacak.

Sadece Acil Durum (Pandemi) Hastanesinde ilk doz aşılarını yaptıranlar 2. doz aşılarını Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yaptıracak.

Nalbantoğlu Hastanesinde bugün ve 15 Şubat pazartesi aşılama saat 13.00’de başlayacak.

Yarın ve 14 Şubat Pazar tarihlerinde ise tüm hastanelerde saat 09.00'dan itibaren sağlık çalışanlarının aşılamaları yapılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2. doz aşısı yapılacak kişilerin aşı karnelerinde yazan tarihlerde belirtilen merkezlere gitmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OĞUZ: “YATIRIMLAR KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞIYORUZ”
OĞUZ: “YATIRIMLAR KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞIYORUZ”
SORAKIN: “KIBRIS POLİTİKASINDA TÜM PARTİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINAMLIDIR”
SORAKIN: “KIBRIS POLİTİKASINDA TÜM PARTİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINAMLIDIR”
MUHTAROĞLU: “İNSANLARIN İŞSİZ KALMASI CİDDİ BİR SIKINTI DOĞURUR”
MUHTAROĞLU: “İNSANLARIN İŞSİZ KALMASI CİDDİ BİR SIKINTI DOĞURUR”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim